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28 минут назад

Актер Брюс Уиллис прорекламировал косметический бренд Cocobaba

Мира Маркина

Супруга голливудского актера Брюса Уиллиса опубликовала в соцсетях ролик, в котором звезда оставил отзыв о косметике ее бренда.

Cocobaba – косметический бренд Эммы Хеминг Уиллис. Под ним жена актера выпускает средства для ухода за телом, основным ингредиентом которых является кокосовое масло. В ролике Брюс читает описание продуктов и отмечает, что он «без ума от него».

Фолловеры Эммы в комментариях восхитились искренней поддержкой супруги в лице актера.

Почему Брюс Уиллис снимался в "Друзьях" бесплатно

Напомним, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг узаконили свои отношения в 2009 году. В браке у них родились две дочери – Мейбел и Эвелин. В рекламной кампании бренда Эмма активно использует семейные фотографии.

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