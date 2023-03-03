Супруга голливудского актера Брюса Уиллиса опубликовала в соцсетях ролик, в котором звезда оставил отзыв о косметике ее бренда.

Cocobaba – косметический бренд Эммы Хеминг Уиллис. Под ним жена актера выпускает средства для ухода за телом, основным ингредиентом которых является кокосовое масло. В ролике Брюс читает описание продуктов и отмечает, что он «без ума от него».

Фолловеры Эммы в комментариях восхитились искренней поддержкой супруги в лице актера.

Напомним, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг узаконили свои отношения в 2009 году. В браке у них родились две дочери – Мейбел и Эвелин. В рекламной кампании бренда Эмма активно использует семейные фотографии.