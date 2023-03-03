Пресняков рассказал, чем удивит жену 8 Марта

Владимир признался, что даже годы спустя начала отношений важно уметь (и хотеть) удивлять любимого человека, дарить ему позитивные эмоции. Напомним, Подольская и Пресняков стали парой 18 лет назад. В 2010 году звезды поженились. Сейчас Наталья и Владимир воспитывают двух сыновей – Ивана и Артемия.