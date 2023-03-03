Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Певец Владимир Пресняков подарит Наталье Подольской автомобиль

Мира Маркина

Российский певец Владимир Пресняков-младший раскрыл «Пятому каналу» свой подарок в Международный женский день для супруги.

Пресняков рассказал, чем удивит жену 8 Марта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пресняков заявил, что на 23 февраля Наталья Подольская, супруга артиста, преподнесла ему бритву и носки.

«Естественно, альтернативой будет подарить ей машину, наверное, марки Ламборгини. Подарок выбирал я», — рассказал певец.

Пресняков рассказал о неожиданном заветном желании

Владимир признался, что даже годы спустя начала отношений важно уметь (и хотеть) удивлять любимого человека, дарить ему позитивные эмоции. Напомним, Подольская и Пресняков стали парой 18 лет назад. В 2010 году звезды поженились. Сейчас Наталья и Владимир воспитывают двух сыновей – Ивана и Артемия.

Ранее «Рамблер» писал о секретах успешного брака от Марины Федункив.

Звёзды,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,Марина Федункив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий