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2 часа назад

Певица Ирина Ортман рассказала о самочувствии Баскова после операции

Мира Маркина

Народный артист России Николай Басков полностью восстановился после операции на ноге и избавился от проблем, которые потребовали хирургического вмешательства. Об этом певица Ирина Ортман рассказала News.ru.

Ортман рассказала о самочувствии Баскова после операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ортман выступает экспертом на шоу "Ну-ка, все вместе!", которое Басков ведет. По словам Ирины, коллега вернулся к работе и продолжает быть душой проекта. Артист выдерживает многочасовые съемки, находится на ногах по пять-шесть часов, сохраняя позитив и "искрометный юмор". Ортман даже записывает его шутки на телефон и включает, когда нужно поднять настроение.

Артистка подчеркнула, что Баскова больше не мучают проблемы с ногами. Коллега, по словам Ортман, полон сил и энергии:

"Он порхает по нашим рядам сейчас как бабочка".

Какие вопросы нужно задать врачу перед операцией

Ранее состояние Николая Баскова после операции прокомментировала певица Любовь Успенская.

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