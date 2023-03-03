Ортман рассказала о самочувствии Баскова после операции

Народный артист России Николай Басков полностью восстановился после операции на ноге и избавился от проблем, которые потребовали хирургического вмешательства. Об этом певица Ирина Ортман рассказала News.ru .

Ортман выступает экспертом на шоу "Ну-ка, все вместе!", которое Басков ведет. По словам Ирины, коллега вернулся к работе и продолжает быть душой проекта. Артист выдерживает многочасовые съемки, находится на ногах по пять-шесть часов, сохраняя позитив и "искрометный юмор". Ортман даже записывает его шутки на телефон и включает, когда нужно поднять настроение.