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2 часа назад

Музыкант Павел Артемьев рассказал, как жил в Италии

Мира Маркина

Экс-участник российского бойз-бэнда «Корни» Павел Артемьев в интервью для «Москвич Mag» рассказал о периоде жизни в Италии.

Экс-солист группы «Корни» рассказал, как жил в Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, на Апеннинском полуострове он оказался, поступив в итальянскую консерваторию. Жил при этом Артемьев не в столице, а в небольшом городе рядом с озером Комо.

«Я фактически оказался в деревне (...). Красота несусветная: место тогда еще не было любимым у российских гостей Италии, о нем мало кто знал, даже Джордж Клуни там не жил», — рассказал Павел.

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После шумной и суетной Москвы музыканту было сложно адаптироваться к более спокойной и размеренной жизни, признался он. В 1999-м Павел вернулся в столицу, сильно соскучившись по ней.

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Звёзды,Павел Артемьев,Джордж Клуни,
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