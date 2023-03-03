Виктория Боня извинилась перед Славой за обвинение в алкоголизме

Блогер и телеведущая Виктория Боня попросила прощения у Славы за то, что заподозрила ее в алкоголизме. Боня обратилась к Славе в социальных сетях.

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В проекте "Злые языки" телеведущая рассказала, что певица быстро выпила большую бутылку спиртного. Боня подчеркнула, что говорила без осуждения.

Виктория Боня добавила, что не хочет вмешивается в личные дела Славы и просит не обижаться на нее, но считает, что в аналогичных ситуациях людям необходимо помогать. При этом блогер допускает, что у Славы проблем на самом деле нет:

"Я знаю, что у тебя много энергии. <...> Наверное, это твой способ как-то сублимировать".

Виктория Боня, по собственным словам, хотела написать Славе лично, но ей это не удалось. Блогер предположила, что певица заблокировала ее.