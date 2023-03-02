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2 часа назад

Телеведущая Боня проболталась об алкоголизме певицы Славы и вызвала гнев артистки

Мира Маркина

Телеведущая Виктория Боня в шоу "Злые языки" рассказала об алкоголизме певицы Славы, чем вызвала негодование артистки.

В беседе с Натальей Красновой Боня вспомнила историю о том, как Слава в гримерке "убрала бутылку виски себе в желудок" незадолго до выхода на сцену.

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Певица не оставила обвинения в алкоголизме без внимания и прокомментировала реплику Бони в своих соцсетях:

"Да, я ненормальная и горжусь этим! Я все-таки звезда как-никак (от скромности не умру). У меня сильный характер и сильное, по крайне мере, физическое здоровье. Я могу работать, пить и отдыхать очень много и очень долго".

В мае Слава отметит 43-летие. Несмотря на вредные привычки, она следит за собой: регулярно посещает спортзал и косметолога.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Слава выложила фото в кружевном белье на Мальдивах.

Звёзды,Видео,Наталья Краснова,
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