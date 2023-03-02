Телеведущая Виктория Боня в шоу "Злые языки" рассказала об алкоголизме певицы Славы, чем вызвала негодование артистки.
В беседе с Натальей Красновой Боня вспомнила историю о том, как Слава в гримерке "убрала бутылку виски себе в желудок" незадолго до выхода на сцену.
Певица не оставила обвинения в алкоголизме без внимания и прокомментировала реплику Бони в своих соцсетях:
"Да, я ненормальная и горжусь этим! Я все-таки звезда как-никак (от скромности не умру). У меня сильный характер и сильное, по крайне мере, физическое здоровье. Я могу работать, пить и отдыхать очень много и очень долго".
В мае Слава отметит 43-летие. Несмотря на вредные привычки, она следит за собой: регулярно посещает спортзал и косметолога.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Слава выложила фото в кружевном белье на Мальдивах.