29-летний боксер: что известно о новом бойфренде Мадонны

Мадонна относится к тем звездам, которых абсолютно не интересует общественное мнение. Это касается не только эпатажных выступлений и провокационных нарядов, но и личной жизни. Так, не успела певица расстаться с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом, как уже закрутила новый роман. Что известно об очередном возлюбленном звезды, читайте в материале «Рамблера».

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Британский таблоид Daily Mail утверждает, что Мадонна встречается с 29-летним Джошем Поппером (он моложе певицы на 35 лет). Он работает тренером по боксу в зале Bredwinners на Манхэттене и занимается с одним из ее сыновей. Новый избранник артистки был студентом Университета Роуэна в Глассборо, штат Нью-Джерси. До того, как Джош сосредоточился на боксе, он играл в американский футбол. Помимо занятий спортом, он некоторое время работал продавцом страховых услуг в New York Life Insurance.

К слову, пара, кажется, не собирается скрывать отношения: Поппер уже опубликовал в социальных сетях снимок, на котором Мадонна страстно прижимается к нему. Интересно, как долго продлится этом роман?

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