Певицу Максим заподозрили в пластике

Фотографии артистки обсуждают в социальных сетях, сообщает издание «7 Дней».

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На днях певица вместе с дочками приехала на юбилей своей бабушки, которая отмечала юбилей: женщине исполнилось 90 лет.

Максим в социальных сетях поделилась с поклонниками серией семейных фотографий. Однако трогательные снимки вызвали не тот интерес, на который, видимо, рассчитывала певица.

Соцсети

Некоторые фолловеры вместо того, чтобы порадоваться вместе с артисткой и поздравить ее родственницу со знаменательной датой, начали обсуждать изменившуюся, по их мнению, внешность певицы.

Так, подписчики углядели изменения скул, подбородка и носа Максим, заподозрив, что певица прибегла к услугам пластических хирургов.