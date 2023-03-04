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33 минуты назад

Певица Ева Польна объяснила, почему их с Денисом Клявером дочь зовут Эвелин

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Ева Польна хотела назвать дочь еще более необычным именем, но ее отговорила мама. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Света вокруг света".

Ева Польна объяснила, почему их с Клявером дочь зовут Эвелин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ева Польна долго не могла выбрать имя для дочки. Ей хотелось, чтобы оно было понятно в разных странах, рассматривала даже варианты арабского происхождения, но мама "все время осаждала". Кроме того, важным критерием женского имени Польна считала большое количество гласных, лучше — открытых.

Назвать дочь Эвелиной предложила мама певицы. Сначала Еве эта идея не понравилась, но позже она остановилась на варианте Эвелин.

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Ева Польна долго не рассказывала, кто отец ее дочери, однако стало известно, что это музыкант Денис Клявер. Он общается с Эвелин, Польна называет его прекрасным отцом.

Эвелин с 2021 года учится на графического дизайнера в одном из московских колледжей. Профессию, по словам Евы Польны, девочка выбрала сама и пока довольна. Дениса Клявер считает, что Эвелин стала бы хорошей артисткой, но у нее нет такого желания.

Ранее дочь Валентина Юдашкина высказалась о его болезни.

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