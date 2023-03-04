Ева Польна объяснила, почему их с Клявером дочь зовут Эвелин

Музыкальная исполнительница Ева Польна хотела назвать дочь еще более необычным именем, но ее отговорила мама. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Света вокруг света".

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Ева Польна долго не могла выбрать имя для дочки. Ей хотелось, чтобы оно было понятно в разных странах, рассматривала даже варианты арабского происхождения, но мама "все время осаждала". Кроме того, важным критерием женского имени Польна считала большое количество гласных, лучше — открытых.

Назвать дочь Эвелиной предложила мама певицы. Сначала Еве эта идея не понравилась, но позже она остановилась на варианте Эвелин.

Ева Польна долго не рассказывала, кто отец ее дочери, однако стало известно, что это музыкант Денис Клявер. Он общается с Эвелин, Польна называет его прекрасным отцом.

Эвелин с 2021 года учится на графического дизайнера в одном из московских колледжей. Профессию, по словам Евы Польны, девочка выбрала сама и пока довольна. Дениса Клявер считает, что Эвелин стала бы хорошей артисткой, но у нее нет такого желания.