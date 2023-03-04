Жена Дмитрия Диброва выложила фото в бикини

Полина, жена телеведущего Дмитрия Диброва, опубликовала фотографию в откровенном купальнике на пляже в Таиланде. Соответствующий пост появился в ее личном блоге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Перед отпуском модель приводила себя в форму перед отпуском: соблюдала диету, уделяла время физической нагрузке, делала аппаратные процедуры для фигуры. Кроме того, Полина Диброва сделала пластическую операцию: давно хотела вернуть форму груди, которая была у нее до родов и потери веса.

Дмитрий Дибров познакомился со своей будущей женой Полиной Наградовой в Ростове-на-Дону, она участвовала в конкурсе красоты. У модели и телеведущего закрутился роман, несмотря на разницу в возрасте 30 лет. В 2009 году, когда Полине было 19 лет, пара зарегистрировала отношения.

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У Полины и Дмитрия трое сыновей: 13-летний Александр, 9-летний Федор и 7-летний Илья. У Диброва от первого брака есть еще один сын — Денис, а от второго — дочь Лада.