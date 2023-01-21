Супермодель показала фото в бикини на пляже

Одна из самых известных моделей Джиджи Хадид весело проводит время на побережье. Она показала несколько снимков своим подписчикам в соцсетях.

Фото: Соцсети Соцсети

На фотографии Джиджи гуляет по набегающим волнам в ярком бикини цвета фуксии и плавательных шортах. Можно заметить, что где-то рядом бегает двухлетняя дочка, которую зовут Хай.

В подписи к фотографии Джиджи уточнила, что они с малышкой отмечали таким образом Новый год.

Напомним, что дочка родилась в 2020 году, но с ее отцом Джиджи рассталась спустя год после рождения малышки. Мать модели обвинила отца ребенка в рукоприкладстве.