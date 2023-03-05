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2 часа назад

Певец Александр Серов объяснил, почему попросил дочь и внуков съехать

Мира Маркина

Певец Александр Серов попросил дочь вместе с семьей съехать из его дома, потому что остро реагирует на шум после коронавируса. Об этом артист рассказал в шоу "Секрет на миллион".

Александр Серов объяснил, почему попросил дочь и внуков съехать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда Мишель в 2019 году вышла замуж за бизнесмена Романа Жукова, Серов предложил молодоженам переехать в его особняк. За три года брака у пары родились двое детей: в 2020 году дочь Миа, в 2022-м — сын Макар. Вскоре Серов попросил родственников переехать в другое место.

По словам Мишель, отец отвел на переезд всего три дня. Серов с этим не соглашается, а свою просьбу объясняет последствиями коронавируса. Певец утверждает, что его нервная система после болезни стала работать по-другому, и из-за этого нарушения он остро реагирует на громкие звуки.

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Дочь артиста Мишель вместе с детьми живет в доме своего мужа, но часто навещает отца. Александр Серов также отмечает, что старается помогать ей с любыми бытовыми проблемами.

Ранее Александр Серов рассказывал о своей новой избраннице.

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