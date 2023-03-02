"Потерял голову": певец Александр Серов впервые рассказал о новой избраннице

Певец Александр Серов в эфире шоу "Секрет на миллион" рассказал о новой избраннице.

Долгое время артист был женат на Елене Стебеневой, но в 2010 году пара решила расстаться. После этого Серов жил в загородном доме вместе с дочерью и ее семьей, но не так давно они съехали.

Однако Серов признался, что скучать ему не приходится, ведь он влюблен:

"Потерял голову от этого человека. Жаль, что я руку и сердце отдал другой. Я попал, и попал очень серьезно".

По словам знаменитости, возлюбленная вдохнула в него жизнь и позволила вновь почувствовать себя мужчиной.