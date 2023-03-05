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2 часа назад

Жена телеведущего Дмитрия Диброва показала свою грудь в 13 лет и ответила на критику пластики

Мира Маркина

Полина Диброва в соцсетях ответила на негативные комментарии о груди, которую увеличила после похудения. В качестве одного из аргументов она показала школьное фото, на котором ей 13 лет.

Жена Диброва показала себя в 13 лет и написала о пластике груди
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам модели, у нее всегда были пышные формы. Сначала в школе ее дразнили из-за этого, но со временем особенность тела превратилась в изюминку. С рождением детей грудь стала еще пышнее, но после диеты формы изменились. Полина Диброва говорит, что принять перемену ей было тяжело, и делать это не хотелось.

Модель несколько лет выбирала момент, когда сделать пластическую операцию будет уместнее. Ей хотелось вернуть форму, которая была до родов и похудения.

Соцсети

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Ранее Полина Диброва продемонстрировала обновленную фигуру в бикини.

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