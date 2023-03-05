Филипп Киркоров рассказал, как чувствует себя после пластики

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что после после пластических операций чувствует себя увереннее на сцене. Его цитирует StarHit.

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По ощущениям певца, до сих пор "встречают по одежке, провожают по песням". Он захотел изменить и форму, и внутреннее состояние. По его словам, он работал с пластическим хирургом три месяца, и результат позволяет "летать по сцене".

Киркоров отмечает: внешние изменения поспособствовали внутренней трансформации. Теперь у него есть силы готовиться к концертам, в том числе в рамках юбилейного тура.