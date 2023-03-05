Филипп Киркоров рассказал, как чувствует себя после пластики

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что после после пластических операций чувствует себя увереннее на сцене. Его цитирует StarHit.
По ощущениям певца, до сих пор "встречают по одежке, провожают по песням". Он захотел изменить и форму, и внутреннее состояние. По его словам, он работал с пластическим хирургом три месяца, и результат позволяет "летать по сцене".
Киркоров отмечает: внешние изменения поспособствовали внутренней трансформации. Теперь у него есть силы готовиться к концертам, в том числе в рамках юбилейного тура.
Филипп также намекнул на новый роман. По его словам, осенью у него появилась муза, но рассказывать, кто она, он пока не хочет.