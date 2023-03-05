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2 часа назад

Певец Филипп Киркоров рассказал, как чувствует себя после пластики

Мира Маркина

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что после после пластических операций чувствует себя увереннее на сцене. Его цитирует StarHit.

Филипп Киркоров рассказал, как чувствует себя после пластики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ощущениям певца, до сих пор "встречают по одежке, провожают по песням". Он захотел изменить и форму, и внутреннее состояние. По его словам, он работал с пластическим хирургом три месяца, и результат позволяет "летать по сцене".

Киркоров отмечает: внешние изменения поспособствовали внутренней трансформации. Теперь у него есть силы готовиться к концертам, в том числе в рамках юбилейного тура.

Артист Филипп Киркоров расплакался на съемках нового клипа

Филипп также намекнул на новый роман. По его словам, осенью у него появилась муза, но рассказывать, кто она, он пока не хочет.

Ранее Киркоров рассказал, кто "увел его из семьи", когда он был женат на Алле Пугачевой.

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