Звезда "Не родись красивой" рассказала, что ревнует детей ко всем

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина надеется стать хорошей свекровью и верит, что будет любить невесток. Об этом она рассказала в интервью "Телепрограмме".

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Актриса призналась, что ревнует сыновей ко всем, включая родственников и друзей, но работает над собой. Она уверена, что дети в любом случае выберут тех, кого полюбят, и мешать их отношениям — ошибка.

У Юлии Такшиной двое детей от коллеги по сериалу "Не родись красивой" Григория Антипенко. Ивану 15 лет, а Федору 13. Артисты не были женаты, но прожили вместе шесть лет. Расстались без взаимных претензий — просто устали жить под одной крышей.