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1 час назад

Звезда "Не родись красивой" Такшина рассказала, что ревнует детей ко всем

Мира Маркина

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина надеется стать хорошей свекровью и верит, что будет любить невесток. Об этом она рассказала в интервью "Телепрограмме".

Звезда "Не родись красивой" рассказала, что ревнует детей ко всем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса призналась, что ревнует сыновей ко всем, включая родственников и друзей, но работает над собой. Она уверена, что дети в любом случае выберут тех, кого полюбят, и мешать их отношениям — ошибка.

У Юлии Такшиной двое детей от коллеги по сериалу "Не родись красивой" Григория Антипенко. Ивану 15 лет, а Федору 13. Артисты не были женаты, но прожили вместе шесть лет. Расстались без взаимных претензий — просто устали жить под одной крышей.

Звезда "Не родись красивой" Юлия Такшина выложила фото с Камчатки в купальнике

Ранее "Рамблер" писал о том, какую девушку для сына хочет Алена Водонаева.

Звёзды,Юлия Такшина,Григорий Антипенко,
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