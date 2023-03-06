Стало известно, что Victoria’s Secret возвращает легендарное шоу, от которого четыре года назад отказался, ссылаясь на дороговизну мероприятия. Как уточнил финансовый директор бренда Тимоти Джонсон, показ пройдет в новом формате.

1/7 В 2014 году Тейлор Хилл дебютировала на шоу Victoria’s Secret, а уже в 2015 модель стала «ангелом» бренда. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Мировую известность Хайди Клум обрела благодаря работе в Victoria's Secret, которой она посвятила 11 лет своей жизни: за это время она трижды носила Fantasy Bra. Фото: globallookpress.com 3/7 Адриана Лима считается настоящим «ветераном» модного бельевого шоу — она участвовала в показах на протяжении 18 лет Фото: globallookpress.com 4/7 Впервые в шоу Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в 2008 году. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Сотрудничество Алессандры Амбросио и Victoria's Secret длилось 17 лет. Фото: globallookpress.com 6/7 Кэндис Свейнпол впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret в 2007 году. Фото: globallookpress.com 7/7 Жизель Бюндхен пришла в Victoria’s Secret в 1999 году и сразу стала популярной. Фото: globallookpress.com

Вспоминаем самых ярких «ангелов» за всю историю шоу Victoria’s Secret, в материале «Рамблера».

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Тейлор Хилл

В 2014 году Хилл дебютировала на показе Victoria’s Secret, а уже в 2015 Тейлор стала «ангелом» бренда. На тот момент она была самой молодой моделью из всей команды. Примет ли девушка участие в обновленном шоу, пока неизвестно.

Хайди Клум

Мировую известность Хайди обрела благодаря работе в Victoria's Secret, которой она посвятила 11 лет своей жизни: за это время она трижды носила Fantasy Bra (одни из самых красивых и дорогих бюстгальтеров в мире). О своем уходе она объявила в 2002 году: «Все хорошее рано или поздно заканчивается. Я всегда буду любить Victoria's Secret. Это было прекрасное время!» После ухода из бренда супермодель решила заняться именной бельевой маркой.

Адриана Лима

Бразильянка считается настоящим «ветераном» модного бельевого шоу — она участвовала в показах на протяжении 18 лет. За это время Лиме трижды доверяли представлять Fantasy Bra — в 2008, 2010 и 2012 годах. В 2018 году супермодель официально попрощалась с поклонниками шоу Victoria's Secret, заявив, что теперь она больше не «ангел», а всего лишь обычная модель с состоянием в 75 млн долларов.

Рози Хантингтон-Уайтли

Впервые в шоу Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в 2008 году. В 2010-м она стала первой британкой среди «ангелов», но через год решила завершить сотрудничество с брендом, чтобы посвятить себя другим проектам. Теперь супермодель сама занимается дизайном белья и регулярно выпускает капсульные коллекции для Marks&Spencer.

Алессандра Амбросио

Сотрудничество Алессандры Амбросио и Victoria's Secret длилось 17 лет. Последним для нее стало шоу 2017 года. По ее словам, после ухода она решила сосредоточиться на трех вещах: собственной линии купальников Ale by Alessandra, актерской карьере и своих детях, Ане и Ноа.

Кэндис Свейнпол

Блондинка из ЮАР впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret в 2007 году. Тогда она представляла молодежную линию Pink. Спустя три года Кэндис официально стала одним из «ангелов», а еще через три удостоилась чести представить драгоценный Fantasy Bra. Бюстгальтер, который доверили примерить Свейнпол, считается одним из самых дорогих — его цена составляет 10 млн долларов.

Жизель Бюндхен