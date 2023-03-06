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1 час назад

«Ангелы» Victoria’s Secret: 5 моделей, которые стали визитной карточкой шоу

Мира Маркина

Стало известно, что Victoria’s Secret возвращает легендарное шоу, от которого четыре года назад отказался, ссылаясь на дороговизну мероприятия. Как уточнил финансовый директор бренда Тимоти Джонсон, показ пройдет в новом формате.

1/7 В 2014 году Тейлор Хилл дебютировала на шоу Victoria’s Secret, а уже в 2015 модель стала «ангелом» бренда.
Фото: globallookpress.com
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2/7 Мировую известность Хайди Клум обрела благодаря работе в Victoria's Secret, которой она посвятила 11 лет своей жизни: за это время она трижды носила Fantasy Bra.
Фото: globallookpress.com
3/7 Адриана Лима считается настоящим «ветераном» модного бельевого шоу — она участвовала в показах на протяжении 18 лет
Фото: globallookpress.com
4/7 Впервые в шоу Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в 2008 году.
Фото: globallookpress.com
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5/7 Сотрудничество Алессандры Амбросио и Victoria's Secret длилось 17 лет.
Фото: globallookpress.com
6/7 Кэндис Свейнпол впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret в 2007 году.
Фото: globallookpress.com
7/7 Жизель Бюндхен пришла в Victoria’s Secret в 1999 году и сразу стала популярной.
Фото: globallookpress.com

Вспоминаем самых ярких «ангелов» за всю историю шоу Victoria’s Secret, в материале «Рамблера».

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Тейлор Хилл

В 2014 году Хилл дебютировала на показе Victoria’s Secret, а уже в 2015 Тейлор стала «ангелом» бренда. На тот момент она была самой молодой моделью из всей команды. Примет ли девушка участие в обновленном шоу, пока неизвестно.

Хайди Клум

Мировую известность Хайди обрела благодаря работе в Victoria's Secret, которой она посвятила 11 лет своей жизни: за это время она трижды носила Fantasy Bra (одни из самых красивых и дорогих бюстгальтеров в мире). О своем уходе она объявила в 2002 году: «Все хорошее рано или поздно заканчивается. Я всегда буду любить Victoria's Secret. Это было прекрасное время!» После ухода из бренда супермодель решила заняться именной бельевой маркой.

Адриана Лима

Бразильянка считается настоящим «ветераном» модного бельевого шоу — она участвовала в показах на протяжении 18 лет. За это время Лиме трижды доверяли представлять Fantasy Bra — в 2008, 2010 и 2012 годах. В 2018 году супермодель официально попрощалась с поклонниками шоу Victoria's Secret, заявив, что теперь она больше не «ангел», а всего лишь обычная модель с состоянием в 75 млн долларов.

Рози Хантингтон-Уайтли

Впервые в шоу Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в 2008 году. В 2010-м она стала первой британкой среди «ангелов», но через год решила завершить сотрудничество с брендом, чтобы посвятить себя другим проектам. Теперь супермодель сама занимается дизайном белья и регулярно выпускает капсульные коллекции для Marks&Spencer.

Алессандра Амбросио

Сотрудничество Алессандры Амбросио и Victoria's Secret длилось 17 лет. Последним для нее стало шоу 2017 года. По ее словам, после ухода она решила сосредоточиться на трех вещах: собственной линии купальников Ale by Alessandra, актерской карьере и своих детях, Ане и Ноа.

Кэндис Свейнпол

Блондинка из ЮАР впервые приняла участие в показе Victoria’s Secret в 2007 году. Тогда она представляла молодежную линию Pink. Спустя три года Кэндис официально стала одним из «ангелов», а еще через три удостоилась чести представить драгоценный Fantasy Bra. Бюстгальтер, который доверили примерить Свейнпол, считается одним из самых дорогих — его цена составляет 10 млн долларов.

Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен пришла в Victoria’s Secret в 1999 году и сразу стала популярной. Уже в 2000-м она примерила Red Hot Fantasy Bra за 15 млн долларов, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой бюстгальтер. В 2006 году супермодель покинула ряды «ангелов» и создала собственную линию белья.

Звёзды,Фото,Тимоти Джонсон,Рози Хантингтон-уайтли,Жизель Бюндхен,Хайди Клум,
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