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1 час назад

Актриса Пэрис Хилтон впервые раскрыла подробности громкого секс-скандала с ее участием

Катерина Саломе

Жизнь звезды начала 2000-х Пэрис Хилтон неоднократно становилась темой для обсуждения. Так, в 2004 году на DVD вышел ролик с записью секса светской дивы и Рика Саломона, экс-бойфренда Памелы Андерсон. В своих мемуарах, фрагмент которого оказался в распоряжении The Times, актриса рассказала, как видео стало публичным.

Пэрис и Рик встречались недолго, зато скандал после выхода записи их жаркой ночи гремел продолжительное время. По словам Хилтон, Саломон изъявил инициативу снять видео под предлогом того, что неоднократно записывал подобное с другими женщинами и ролик не увидит никто, кроме них двоих.

«Я мало что помню о той ночи. Но я чувствовала неловкость и говорила ему: "Я не могу"», — поделилась актриса.

Скандальное шоу, которое сделало Пэрис Хилтон звездой

Хилтон отметила, что какое-то время отказывалась, но Саломон начал настаивать и угрожать. Она, будучи немного пьяной, испугалась, что он ее бросит и согласилась.

«Я была глупым ребенком, который не умел играть во взрослые игры», — отметила светская львица, добавив, что после того, как запись стала доступна публике, она стала испытывать отвращение к сексу и долгое время старалась его избегать.

Ранее мы писали о том, что Пэрис Хилтон вспомнила, как притворилась собственным менеджером.

Звёзды,Видео,Пэрис Хилтон,Памела Андерсон,
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