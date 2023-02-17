Пэрис Хилтон вспомнила, как притворилась собственным менеджером

Известная актриса и модель Пэрис Хилтон поделилась воспоминанием о том, как ей пришлось притворяться своим же менеджером. Ее слова приводит издание Harper.
По словам Пэрис Хилтон, в ее команде не было "ни агента, ни публициста, ни стилиста". А кроме того, она пользовалась поддельным адресом электронной почты и даже притворялась своим собственным менеджером.
"Я помню, как гуляла с сестрой, и пятьдесят фотографов выкрикивали мое имя. Я подумала тогда: «О, вот что такое любовь», — рассказала Хилтон.
Сейчас Пэрис Хилтон признается, что гордится собой, хотя раньше ей приходилось прятаться за образом "глупой блондинки".
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