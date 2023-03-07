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56 минут назад

Певица Аврил Лавин подтвердила, что встречается с рэпером Tyga

Мира Маркина

38-летняя музыкальная исполнительница Аврил Лавин подтвердила, что находится в отношениях с 33-летним хип-хоп-исполнителем Tyga, или Майклом Рэем Нгуен-Стивенсоном. Об этом пишет People.

Согласно сведениям издания, Аврил Лавин и Tyga вместе пришли на вечеринку Mugler X Hunter Schafer в рамках недели моды в Париже. Там папарацци сфотографировали их, когда они целовались и держались за руки.

В феврале появилась информация, что Аврил Лавин отменила помолвку с музыкантом Дереком Райаном Смитом, который выступает под псевдонимом Mod Sun. В тот же период ее увидели вместе с Tyga, но инсайдеры сообщили, что исполнители дружат.

TMZ: певица Аврил Лавин разорвала помолвку с рэпером Mod Sun

Ранее бывший возлюбленный Аврил Лавин прокомментировал разрыв отношений.

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