38-летняя музыкальная исполнительница Аврил Лавин подтвердила, что находится в отношениях с 33-летним хип-хоп-исполнителем Tyga, или Майклом Рэем Нгуен-Стивенсоном. Об этом пишет People.

Согласно сведениям издания, Аврил Лавин и Tyga вместе пришли на вечеринку Mugler X Hunter Schafer в рамках недели моды в Париже. Там папарацци сфотографировали их, когда они целовались и держались за руки.

В феврале появилась информация, что Аврил Лавин отменила помолвку с музыкантом Дереком Райаном Смитом, который выступает под псевдонимом Mod Sun. В тот же период ее увидели вместе с Tyga, но инсайдеры сообщили, что исполнители дружат.