Певица Наташа Королева сказала, что главное отличие москвичей от жителей других городов — привычка к быстрому темпу жизни. Высказывание появилось в "Москвич Mag" .

По словам Королевой, жители столицы всегда "быстрые, дерганые и озабоченные". Поэтому, считает она, многие в Москве страдают аритмией.

Певица также сравнила столицу России с мегаполисами в других странах. Особенно она отметила рестораны. По словам Королевой, они не уступают заведениям в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, а иногда даже превосходят их.