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2 часа назад

Певица Наташа Королева объяснила, чем москвичи отличаются от других россиян

Мира Маркина

Певица Наташа Королева сказала, что главное отличие москвичей от жителей других городов — привычка к быстрому темпу жизни. Высказывание появилось в "Москвич Mag".

По словам Королевой, жители столицы всегда "быстрые, дерганые и озабоченные". Поэтому, считает она, многие в Москве страдают аритмией.

Певица также сравнила столицу России с мегаполисами в других странах. Особенно она отметила рестораны. По словам Королевой, они не уступают заведениям в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, а иногда даже превосходят их.

Наташа Королева высмеяла слова Волочковой о разводе с Тарзаном

Ранее жена Игоря Николаева рассказала, что плакала, когда он развелся с Наташей Королевой.

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