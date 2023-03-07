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1 час назад

Рэйчел Вайс: как выглядит и чем занимается звезда «Мумии»

Мира Маркина

Британская актриса Рэйчел Вайс празднует день рождения! Сегодня знаменитости исполняется 53 года. Читайте в материале «Рамблера», что происходит в жизни звездной брюнетки в последнее время.

1/7 Британская актриса Рэйчел Вайс празднует день рождения! Сегодня знаменитости исполняется 53 года. Читайте в материале «Рамблера», что происходит в жизни звездной брюнетки в последнее время.
Фото: globallookpress.com
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2/7 Многие кинолюбители запомнили Вайс по роли в фантастическом боевике «Мумия». Однако в карьере этой актрисы было еще множество интересных проектов. Роль леди Сары Мальборо в фильме Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» стала для Рэйчел знаковой. Вайс восторгались критики и зрители. Участие в картине принесло актрисе первую премию BAFTA и вторую номинацию на «Оскар».
Фото: globallookpress.com
3/7 И хотя Рэйчел Вайс неоднократно заявляла, что испытывает отвращение к ролям в «попкорновых блокбастерах», в 2021 году зрители внезапно узнали о присоединении актрисы к киновселенной Marvel. В фильме «Черная вдова» она сыграла Мелину Востокофф — гениальную выпускницу школы вдов и мачеху Наташи Романофф в исполнении Скарлетт Йохансон.
Фото: Кадр из фильма "Черная вдова"
4/7 Рэйчел Вайс в свои 53 года успешно совмещает карьеру и материнство. В апреле 2023 года зрители увидят любимую актрису в новом амбициозном проекте — сериале «Связанные насмерть». Вайс сыграла сестер-близнецов, которые хотят совершить революцию в мире репродукции и появления на свет детей. Однако амбициозные планы приводят главных героинь к непредсказуемым последствиям.
Фото: Кадр из сериала "Связанные насмерть"
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5/7 Кстати о детях и личной жизни. Рэйчел Вайс вот уже 12 лет является супругой британского актера Дэниела Крейга. Долгое время они были друзьями. Однако еще на заре карьеры обоих ходил слух о романе между ними. В 1994 году Рэйчел и Дэниел участвовали в театральной постановке Les Grandes Horizontales в National Theatre Studio, по сюжету которой между их героями была интимная связь.
Фото: globallookpress.com
6/7 Тем не менее до узаконивания отношений актеры дошли только в 2011 году. Церемония, на которой присутствовали лишь пара свидетелей, дочь Дэниела Элла и сын Рэйчел Генри Аронофски, прошла в атмосфере абсолютной секретности. И только несколько месяцев спустя журналисты узнали о браке Вайс и Крейга. С тех пор эта пара носит звание самой скрытной в Голливуде. Даже на ковровой дорожке супруги редко появляются вместе, из-за чего нередко появляются слухи о том, что они давно разведены и живут отдельно.
Фото: legion-media.ru
7/7 Как бы то ни было, но в 2018 году актриса рассказала в интервью о наступившей беременности. А уже в сентябре Рэйчел родила дочь. Однако актерская чета до сих пор хранит в тайне даже имя малышки. Фотографии девочки, которой в этом году исполнится пять лет, найти тоже практически невозможно.
Фото: legion-media.ru

Рэйчел Вайс неоднократно заявляла, что испытывает отвращение к ролям в «попкорновых блокбастерах», в 2021 году зрители внезапно узнали о присоединении актрисы к киновселенной Marvel. В фильме «Черная вдова» она сыграла Мелину Востокофф — гениальную выпускницу школы вдов и мачеху Наташи Романофф в исполнении Скарлетт Йохансон.

Хронология Marvel: в каком порядке смотреть фильмы и сериалы

Рэйчел Вайс в свои 53 года успешно совмещает карьеру и материнство. В апреле 2023 года зрители увидят любимую актрису в новом амбициозном проекте — сериале «Связанные насмерть». Вайс сыграла сестер-близнецов, которые хотят совершить революцию в мире репродукции и появления на свет детей. Однако амбициозные планы приводят главных героинь к непредсказуемым последствиям.

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