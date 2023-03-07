Рэйчел Вайс: как выглядит и чем занимается звезда «Мумии»

Британская актриса Рэйчел Вайс празднует день рождения! Сегодня знаменитости исполняется 53 года. Читайте в материале «Рамблера», что происходит в жизни звездной брюнетки в последнее время.
Рэйчел Вайс неоднократно заявляла, что испытывает отвращение к ролям в «попкорновых блокбастерах», в 2021 году зрители внезапно узнали о присоединении актрисы к киновселенной Marvel. В фильме «Черная вдова» она сыграла Мелину Востокофф — гениальную выпускницу школы вдов и мачеху Наташи Романофф в исполнении Скарлетт Йохансон.
Рэйчел Вайс в свои 53 года успешно совмещает карьеру и материнство. В апреле 2023 года зрители увидят любимую актрису в новом амбициозном проекте — сериале «Связанные насмерть». Вайс сыграла сестер-близнецов, которые хотят совершить революцию в мире репродукции и появления на свет детей. Однако амбициозные планы приводят главных героинь к непредсказуемым последствиям.