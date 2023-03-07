Рэйчел Вайс: как выглядит и чем занимается звезда «Мумии»

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Тем не менее до узаконивания отношений актеры дошли только в 2011 году. Церемония, на которой присутствовали лишь пара свидетелей, дочь Дэниела Элла и сын Рэйчел Генри Аронофски, прошла в атмосфере абсолютной секретности. И только несколько месяцев спустя журналисты узнали о браке Вайс и Крейга. С тех пор эта пара носит звание самой скрытной в Голливуде. Даже на ковровой дорожке супруги редко появляются вместе, из-за чего нередко появляются слухи о том, что они давно разведены и живут отдельно.