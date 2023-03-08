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1 час назад

Актриса Наталья Земцова опубликовала фото в купальнике в Ханты-Мансийске

Мира Маркина

35-летняя актриса Наталья Земцова выложила снимок в открытом купальнике, который сделала в Ханты-Мансийске. Соответствующее фото появилось в личном блоге звезды сериала "Восьмидесятые".

Наталья Земцова опубликовала фото в купальнике в Ханты-Мансийске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фотографии Наталья Земцова в розовом монокини, белом пуховике и ботинках. Актриса стоит на снегу, на заднем плане заснеженные ели и кормушка для птиц.

"Это мы в Хантах были, сейчас дома уже", — подписала публикацию артистка.

Соцсети

Подписчики оценили экстравагантное фото, а некоторые поиронизировали над его идеей:

"Ну вы экстремалы"

"Так вот он каков дух огня, воплотившийся в образе Земцовой»

"Следующий прикол — летом одеть шубейку. Во всех нарядах хороша"

Блогерша похвасталась телом в купальнике в 51 год

Ранее фото в купальнике из отпуска выложила актриса Юлия Пересильд.

Звёзды,Наталья Земцова,Юлия Пересильд,
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