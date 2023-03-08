Наталья Земцова опубликовала фото в купальнике в Ханты-Мансийске

35-летняя актриса Наталья Земцова выложила снимок в открытом купальнике, который сделала в Ханты-Мансийске. Соответствующее фото появилось в личном блоге звезды сериала "Восьмидесятые".

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фотографии Наталья Земцова в розовом монокини, белом пуховике и ботинках. Актриса стоит на снегу, на заднем плане заснеженные ели и кормушка для птиц.

"Это мы в Хантах были, сейчас дома уже", — подписала публикацию артистка.

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Подписчики оценили экстравагантное фото, а некоторые поиронизировали над его идеей:

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