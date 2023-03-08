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1 час назад

Дочь Сергея Шнурова сделала фото с мимозой

Мира Маркина

29-летняя дочь солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова сфотографировалась с букетами мимозы. Снимок Серафимы Шнуровой-Астаниной появился в ее социальных сетях.

Дочь Сергея Шнурова сделала фото с мимозой
Фото: СоцсетиСоцсети

На фото девушку окружают праздничные желтые букеты. Она подписала публикацию:

"Когда запах мимозы слышен даже в подъезде".

Серафима, старшая дочь Шнурова, родилась в браке с Марией Исмагиловой. Девушка работает графическим дизайнером, хотя получила диплом философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. С 2016 году Серафима замужем за барменом Вячеславом Астаниным.

Соцсети

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Ранее "Рамблер" рассказывал, что стало с первой солисткой группы "Ленинград".

Звёзды,Сергей Шнуров,
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