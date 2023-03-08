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1 час назад

Музыкант Сергей Жуков спел женщинам в московском кафе

Мира Маркина

Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков выступил перед посетительницами кафе на Патриарших прудах. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале "Новости Москвы".

Девушки, которые отдыхали в кафе, попросили исполнить что-то из песен группы "Руки вверх". Музыкант отметил, что впервые поет в подобном месте: изначально он заходил за кофе.

Жуков спел хит "Лишь о тебе мечтаю" и поздравил присутствовавших в заведении девушек и женщин с 8 Марта. Он пожелал им, чтобы любимые мужчины всегда были с ними рядом:

"А все остальное мы вам сделаем. Даже споем".

Соцсети

Как нельзя поздравлять женщин с 8 Марта: 4 обидные формулировки

Ранее Сергей Жуков отчаялся получить музыкальную премию.

Звёзды,Видео,Сергей Жуков,
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