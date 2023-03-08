Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков выступил перед посетительницами кафе на Патриарших прудах. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале "Новости Москвы" .

Девушки, которые отдыхали в кафе, попросили исполнить что-то из песен группы "Руки вверх". Музыкант отметил, что впервые поет в подобном месте: изначально он заходил за кофе.

Жуков спел хит "Лишь о тебе мечтаю" и поздравил присутствовавших в заведении девушек и женщин с 8 Марта. Он пожелал им, чтобы любимые мужчины всегда были с ними рядом: