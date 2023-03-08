Звезда сериала "Барвиха" рассказала, за что ее дразнили в школе

Лянка Грыу заметила, что раньше ее дразнили за особенности внешности, которые она теперь считает своими преимуществами. Например, актрисе нравится, как на ней сидят вечерние платья, и с другими шеей и осанкой она, по собственному мнению, выглядела бы не так элегантно. Волосы и зубы, на ее взгляд, помогли ей создать яркий образ в сериале "Барвиха":