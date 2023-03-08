Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Звезда сериала "Барвиха" Лянка Грыу рассказала, за что ее дразнили в школе

Мира Маркина

Актрису Лянку Грыу травили из-за крупных зубов, кудрявых волос и длинной шеи. Об этом она рассказала "Телепрограмме".

Звезда сериала "Барвиха" рассказала, за что ее дразнили в школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лянка Грыу заметила, что раньше ее дразнили за особенности внешности, которые она теперь считает своими преимуществами. Например, актрисе нравится, как на ней сидят вечерние платья, и с другими шеей и осанкой она, по собственному мнению, выглядела бы не так элегантно. Волосы и зубы, на ее взгляд, помогли ей создать яркий образ в сериале "Барвиха":

"Мне кажется, в сериале "Барвиха" я запомнилась зрителям именно потому, что была такая забавная, кудрявая. И крупные зубы — это очень обаятельно".

Лянка Грыу — дочь артистов Георгия Грыу и Стеллы Ильницкой. Она снимается в кино с четырех лет, а первую профессиональную награду получила уже в десять. Актриса, как и мама, окончила ВГИК.

Сергей Зверев рассказал, за что его травили в СССР

Ранее о школьной травле рассказала Анфиса Чехова.

Звёзды,Георгий Грыу,Стелла Ильницкая,Сергей Зверев,Анфиса Чехова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий