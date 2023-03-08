Звезда сериала "Барвиха" рассказала, за что ее дразнили в школе

Актрису Лянку Грыу травили из-за крупных зубов, кудрявых волос и длинной шеи. Об этом она рассказала "Телепрограмме".
Лянка Грыу заметила, что раньше ее дразнили за особенности внешности, которые она теперь считает своими преимуществами. Например, актрисе нравится, как на ней сидят вечерние платья, и с другими шеей и осанкой она, по собственному мнению, выглядела бы не так элегантно. Волосы и зубы, на ее взгляд, помогли ей создать яркий образ в сериале "Барвиха":
"Мне кажется, в сериале "Барвиха" я запомнилась зрителям именно потому, что была такая забавная, кудрявая. И крупные зубы — это очень обаятельно".
Лянка Грыу — дочь артистов Георгия Грыу и Стеллы Ильницкой. Она снимается в кино с четырех лет, а первую профессиональную награду получила уже в десять. Актриса, как и мама, окончила ВГИК.