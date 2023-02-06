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1 час назад

Анфиса Чехова раскрыла правду о травле, пережитой в школе

Мира Маркина

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова стала гостьей в телестудии шоу «Звезды сошлись» (НТВ). Новый выпуск программы был посвящен встречам выпускников. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой Чехова призналась, что школьное время запомнилось ей, как несчастливое.

Анфиса Чехова раскрыла правду о травле, пережитой в школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чехова рассказала, что ее называли «Мадам Грицацуевой» за пышную грудь и бедра. Травлю со стороны мальчишек будущая звезда переживала тяжело. Но и подруги тоже не отставали.

«Я головой была маленькой девочкой, а тут такой ажиотаж вокруг моих форм», — вспомнила свое состояние актриса.

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Школьная подруга Чеховой Ирина Андреева рассказала, что за излишнее внимание одноклассников к Анфисе девочки мстили. Например, однажды намеренно утопили ее рюкзак в луже.

Ранее мы рассказывали о признаках мужчин с низкой самооценкой.

Звёзды,Ирина Андреева,Анфиса Чехова,Лера Кудрявцева,
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