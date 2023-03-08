Бывший муж Бородиной в ее юбилей сделал предложение другой

Бизнесмен Курбан Омаров, который раньше был женат на телеведущей Ксении Бородиной, попросил руки своей 22-летней девушки Валерии возле ЦУМа. Соответствующие фото появились в его личном блоге в социальных сетях.
"Сам в шоке. Если любовь, ребят, то только такая", — написал бизнесмен.
Курбан Омаров начал встречаться с Валерией, когда еще был женат на Бородиной. По его собственным словам, бизнесмен проводил время с любовницей в гостиницах, пока Ксения работала. В 2021 году Омаров и Бородина развелись, телеведущая не разрешает бывшему мужу проводить время с семилетней дочкой Теоной, когда рядом Валерия.
Ксении Бородиной 8 марта исполняется 40 лет. Она отмечает юбилей с близкими людьми в Сочи.