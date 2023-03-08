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48 минут назад

Бывший муж ведущей Ксении Бородиной в ее день рождения сделал предложение новой избраннице

Мира Маркина

Бизнесмен Курбан Омаров, который раньше был женат на телеведущей Ксении Бородиной, попросил руки своей 22-летней девушки Валерии возле ЦУМа. Соответствующие фото появились в его личном блоге в социальных сетях.

Бывший муж Бородиной в ее юбилей сделал предложение другой
Фото: СоцсетиСоцсети

"Сам в шоке. Если любовь, ребят, то только такая", — написал бизнесмен.

Курбан Омаров начал встречаться с Валерией, когда еще был женат на Бородиной. По его собственным словам, бизнесмен проводил время с любовницей в гостиницах, пока Ксения работала. В 2021 году Омаров и Бородина развелись, телеведущая не разрешает бывшему мужу проводить время с семилетней дочкой Теоной, когда рядом Валерия.

Соцсети

Скандалы Ксении Бородиной: с кем ругалась известная телеведущая

Ксении Бородиной 8 марта исполняется 40 лет. Она отмечает юбилей с близкими людьми в Сочи.

Ранее Ксения Бородина осудила психолога, который ударил женщину.

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