Бывший муж Бородиной в ее юбилей сделал предложение другой

Бизнесмен Курбан Омаров , который раньше был женат на телеведущей Ксении Бородиной , попросил руки своей 22-летней девушки Валерии возле ЦУМа . Соответствующие фото появились в его личном блоге в социальных сетях.

"Сам в шоке. Если любовь, ребят, то только такая", — написал бизнесмен.

Курбан Омаров начал встречаться с Валерией, когда еще был женат на Бородиной. По его собственным словам, бизнесмен проводил время с любовницей в гостиницах, пока Ксения работала. В 2021 году Омаров и Бородина развелись, телеведущая не разрешает бывшему мужу проводить время с семилетней дочкой Теоной, когда рядом Валерия.