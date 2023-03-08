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1 час назад

Писательница Дарья Донцова стала вдовой

Мира Маркина

Самая издаваемая писательница России Дарья Донцова стала вдовой. Об этом рассказала бренд-менеджер автора Анна Павлиева в своем telegram-канале.

Дарья Донцова стала вдовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известный психолог Александр Донцов ушел из жизни после продолжительной болезни. По данным StarHit, долгие годы Донцов боролся с онкологическим заболеванием.

Александр Донцов был третьим мужем писательницы. Они поженились в 1989 году, после чего Дарья взяла фамилию супруга. Ее девичья фамилия – Васильева.

Умерла Инна Чурикова

Донцова тяжело переживает утрату, поэтому в ближайшее время не будет вести соцсети.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что умерла звезда фильма "Дело было в Пенькове".

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