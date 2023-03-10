Молодой PR-директор Бабкиной опроверг слухи об отношениях с ней

"У PR-директора театра "Русская песня" Сергей Рябова, работающего непосредственно с певицей Надеждой Бабкиной, нет романа с ней. Об этом пишет Woman.ru.

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Рябов рассказал, что его отношения с 72-летней Бабкиной очень теплые и он восхищается ею. Специалист по коммуникациям постоянно выезжает с артисткой на съемки и фотосессии и рад, что "приписали именно его", однако подчеркивает, что певица не рассталась с Евгением Гором.

По мнению Рябова, подозревать их в романе пресса начала в связи с тем, что на телеканале НТВ появилось несколько программ, которые Надежда Бабкина будет вести. PR-директор предполагает, что именно стало поводом искать инфоповоды, связанные с артисткой.

"Раз пишут, следовательно, к ней есть интерес, мы на правильном пути", — пояснил Сергей Рябов.