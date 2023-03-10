Лолита рассказала, что за ней следил маньяк

Артистка заметила, что ее преследуют, обратилась в полицию и получила помощь. Она подчеркивает, что люди, которые начинают следить за кем-то, часто страдают психическими заболеваниями. Поклонников с такими особенностями нельзя провоцировать, считает певица: она против того, чтобы личные данные публичных людей были доступны в интернете.