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1 час назад

Певица Лолита рассказала, что за ней следил маньяк

Мира Маркина

Певица Лолита Милявская стала объектом преследования маньяка 10 лет назад. Ее слова приводит Prozvezd.info.

Лолита рассказала, что за ней следил маньяк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка заметила, что ее преследуют, обратилась в полицию и получила помощь. Она подчеркивает, что люди, которые начинают следить за кем-то, часто страдают психическими заболеваниями. Поклонников с такими особенностями нельзя провоцировать, считает певица: она против того, чтобы личные данные публичных людей были доступны в интернете.

По словам исполнительницы, едва ли не все звезды становились жертвами преследования. Кому-то по этой причине пришлось сменить номер телефона.

Брат Александра Цекало вспомнил, как Лолита Милявская "поставила его на ноги" во время болезни

Ранее Лолита рассказала, как потратила 146 тысяч на шоу.

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