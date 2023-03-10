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1 час назад

Супермодель 90-х Хелена Кристенсен опубликовала детские фото с младшей сестрой

Мира Маркина

54-летняя модель Хелена Кристенсен выложила архивные снимки с младшей сестрой Анитой в честь ее дня рождения. Соответствующий пост появился в личном блоге Кристенсен в социальных сетях.

Супермодель 90-х опубликовала детские фото с младшей сестрой
Фото: СоцсетиСоцсети

Хелена Кристенсен поблагодарила родителей за сестру и назвала ее "прекрасной, смешной и великолепной". Модель подчеркнула, что Анита всегда поет, сохраняет позитивный настрой и дарит окружающим радость.

Кристенсен родилась в Дании в семье датчанина и перуанки. Через четыре года у нее появилась младшая сестра. Анита осталась жить в Дании, вышла замуж и вырастила двоих детей.

Соцсети

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