Волочкова резко ответила Малиновской на слова о Джигурде

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слова телеведущей Маши Малиновской, которая высказалась самой Анастасии и ее отношениях с актером Никитой Джигурдой. Слова балерины приводит Общественная служба новостей.

Телеведущая Маша Малиновская не так давно стало гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!», где она поделилась своим мнением относительно отношений Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. По мнению Малиновской, Джигурда пагубно влияет на Волочкову и может "утянуть ее на дно".

Балерина прокомментировала высказывания телеведущей в разговоре с Общественной службой новостей. Волочкова отметила, что не знакома с Малиновской, и поэтому не будет обращать на ее слова никакого внимания.

Балерина признала, что о ней ходит много слухов, но ей до них нет никакого дела, поскольку она живет своей жизнью, занимается творчеством и чувствует себя счастливой.