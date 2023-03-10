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1 час назад

Анастасия Волочкова резко ответила Маше Малиновской, предупредившей о пагубном влиянии Никиты Джигурды

Катя Кобышева

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слова телеведущей Маши Малиновской, которая высказалась самой Анастасии и ее отношениях с актером Никитой Джигурдой. Слова балерины приводит Общественная служба новостей.

Волочкова резко ответила Малиновской на слова о Джигурде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телеведущая Маша Малиновская не так давно стало гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!», где она поделилась своим мнением относительно отношений Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды. По мнению Малиновской, Джигурда пагубно влияет на Волочкову и может "утянуть ее на дно".

Балерина прокомментировала высказывания телеведущей в разговоре с Общественной службой новостей. Волочкова отметила, что не знакома с Малиновской, и поэтому не будет обращать на ее слова никакого внимания.

Балерина признала, что о ней ходит много слухов, но ей до них нет никакого дела, поскольку она живет своей жизнью, занимается творчеством и чувствует себя счастливой.

"Многие из этих бесконечных "судей", которые перемывают мне кости во всяких передачах, по факту являются сбитыми летчиками. Они упоминают мое имя всуе только для того, чтобы о них самих хоть кто-то услышал!" — ответила Анастасия Волочкова.

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Звёзды,Маша Малиновская,Никита Джигурда,Анастасия Волочкова,
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