Трек певицы Шакиры о бывшем установил 14 рекордов книги Гиннесса

Трек Шакиры "Music Sessions Vol. 53.", посвященный ее бывшему гражданском мужу — футболисту Жерару Пике, 14 раз стал рекордсменом книги Гиннесса. Об этом пишет Just Jared.

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Песня, релиз котороой состоялся в январе, установила рекорды в том числе в следующих категориях: "Самый растиражированный латино-американский хит на Spotify за 24 часа", "Самый просматриваемый за сутки клип на YouTube", "Латино-американский видеоклип, быстрее всех набравший 100 млн просмотров на YouTube".

Шакира также стала первой женщиной-вокалисткой, которая дебютировала в Топ-10 чарта Billboard Hot 100 с песней на испанском языке.