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36 минут назад

Трек певицы Шакиры о бывшем установил 14 рекордов книги Гиннесса

Мира Маркина

Трек Шакиры "Music Sessions Vol. 53.", посвященный ее бывшему гражданском мужу — футболисту Жерару Пике, 14 раз стал рекордсменом книги Гиннесса. Об этом пишет Just Jared.

Трек певицы Шакиры о бывшем установил 14 рекордов книги Гиннесса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песня, релиз котороой состоялся в январе, установила рекорды в том числе в следующих категориях: "Самый растиражированный латино-американский хит на Spotify за 24 часа", "Самый просматриваемый за сутки клип на YouTube", "Латино-американский видеоклип, быстрее всех набравший 100 млн просмотров на YouTube".

Шакира также стала первой женщиной-вокалисткой, которая дебютировала в Топ-10 чарта Billboard Hot 100 с песней на испанском языке.

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Вскоре после того как вышла песня "Music Sessions Vol. 53." Шакира узнала, что Пике ей изменяет. Фанат Шакиры, в ресторан которого Пике пришел с новой девушкой, выгнал пару из заведения. Сама певица намекнула, что для возлюбленной футболиста "уготовано место в аду".

Ранее "Рамблер" писал о других звездах, которые, как и Шакира, мастерски отомстили бывшим.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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