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1 час назад

Телеведущая Ляйсан Утяшева выложила фото в велосипедках и топе

Мира Маркина

Телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева продемонстрировала фигуру в спортивных велосипедках и топе. Фото из отеля в Дубае она разместила в личном блоге.

Телеведущая позирует перед зеркалом в обтягивающих черных велосипедках и топе, который также облегает ее фигуру. Волосы заплетены в косу.

Утяшева вместе с мужем, комиком Павлом Волей, отдыхает в Объединенных арабских эмиратах. Там снимают новое реалити-шоу для ТНТ "Выжить в Дубае". В проекте соревнуются команды звезд и обычных людей, задача которых — выжить в пустыне.

Комик Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева будут вести шоу "Выжить в Дубае"

Ляйсан Утяшева замужем за шоуменом Павлом Волей с 2012 года: он попросил руки телеведущей, когда она готовила борщ и чистила картофель. У пары двое детей: 9-летний Роберт и 7-летняя София.

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Ранее Ляйсан Утяшева объяснила, как избежать переедания.

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