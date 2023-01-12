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2 часа назад

Телеведущая Утяшева объяснила, как избежать переедания на ночь

Мира Маркина

Телеведущая и мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, как избежать переедания на ночь. Своими секретами звезда поделилась в telegram-канале.

Утяшева объяснила, как избежать переедания на ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Утяшевой, вред переедания перед сном доказан учеными. Эта привычка негативно сказывается на пищеварении, ухудшает качество сна и увеличивает риск инсульта:

"Ночью пищеварение замедляется, пища в кишечнике застаивается, вызывая интоксикацию".

Звезда посоветовала понаблюдать за триггерами, которые провоцируют поздний прием пищи. Телеведущая рассказала, что у нее есть привычка есть вредную еду за просмотром сериалов:

"В стоп-лист попадают вечерние застолья и походы по заведениям", – также добавила знаменитость.

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Спортсменка также посоветовала включить в свой распорядок дня полезную привычку перед сном. Это может быть спокойная прогулка или йога.

В заключение Ляйсан рекомендовала заранее продумать список здоровых продуктов, которыми можно заменить вредную пищу.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Утяшева рассказала о первом свидании с Волей.

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