Народный артист России Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон обвенчались. Фотографию с таинства Безруков опубликовал в личном блоге.

В подписи к фото артист отметил, что он и его возлюбленная вместе уже восемь лет. Анна Матисон вышла за него замуж в 2016 году, но о росписи не знал практически никто. Друзья Безрукова рассказывали, что узнали о свадьбе из сообщения актера.

У пары трое общих детей: Марии шесть лет, Степану четыре года, а Василию один. Безруков говорил, что хотел бы взять в семью приемного ребенка, когда младший сын подрастет.

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О внебрачных детях Сергей почти ничего не рассказывает. По его словам, он с рождения обеспечивает материально дочь Александру и сына Ивана, но не собирается показывать их общественности.