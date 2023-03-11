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2 часа назад

Актер Сергей Безруков обвенчался с режиссером Анной Матисон

Мира Маркина

Народный артист России Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон обвенчались. Фотографию с таинства Безруков опубликовал в личном блоге.

В подписи к фото артист отметил, что он и его возлюбленная вместе уже восемь лет. Анна Матисон вышла за него замуж в 2016 году, но о росписи не знал практически никто. Друзья Безрукова рассказывали, что узнали о свадьбе из сообщения актера.

У пары трое общих детей: Марии шесть лет, Степану четыре года, а Василию один. Безруков говорил, что хотел бы взять в семью приемного ребенка, когда младший сын подрастет.

Соцсети

О внебрачных детях Сергей почти ничего не рассказывает. По его словам, он с рождения обеспечивает материально дочь Александру и сына Ивана, но не собирается показывать их общественности.

Безруков признался, что не показывал детям "Бригаду"

Ранее бывшая жена Безрукова назвала истинную причину их развода.

Звёзды,Видео,Анна Матисон,
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