Измены и отказ от карьеры: чем сейчас занимается Понаровская

Российская певица и актриса Ирина Понаровская стала популярной в советские годы, а основная популярность пришлась на 70-80-е годы. "Рамблер" расскажет, чем занимается певица сейчас.

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Понаровскую всегда выделял яркая внешность, сильный характер, высокий голос и умение подать себя. В 80-90-е годы Понаровская радовала зрителей не только своими выступлениями на сцене, но и была участницей телешоу. Она вела телепрограмму о фитнесе, была гостьей в "Вокруг смеха", выступала на шоу "Песня года" и стабильно присутствовала на "Голубом огоньке".

Замужем певица была три раза — впервые она вышла замуж за руководителя "Поющих гитар" Григория Клеймица, но из-за его измен пара быстро распалась. Пережить развод помогла работа и джазовый исполнитель Вэйлэнд Родд, который стал вторым мужем певицы. В 1984 году на свет появился их сын Энтони. Позже они решили удочерить девочку Настю, но дети не сделали семью прочной. Второй муж начал изменять, как и первый, а Настю отдали обратно в детский дом.

В 1986 году Понаровская решилась выйти замуж снова. Третьим мужем Ирины стал ученый Дмитрий Пушкарев, с которым она прожила 11 лет. Однако и этот союз распался, супруг просто не мог выдерживать внимание прессы к жене. До 2008 года звезда блистала на телеэкранах, а потом приостановился карьеру. После очередной неудачи в личной жизни Ирина уехала в Эстонию и занялась благотворительностью.

При этом сама певица на своих мужчин не обижается. По ее словам, умение прощать обиды — это спасение. Певица считает, что женщина способна стать "бабой" только благодаря своей "длинной памяти".