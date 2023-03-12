Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
4 часа назад

Измены и отказ от карьеры: чем сейчас занимается Понаровская

Даша Краснова

Российская певица и актриса Ирина Понаровская стала популярной в советские годы, а основная популярность пришлась на 70-80-е годы. "Рамблер" расскажет, чем занимается певица сейчас.

Измены и отказ от карьеры: чем сейчас занимается Понаровская
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Понаровскую всегда выделял яркая внешность, сильный характер, высокий голос и умение подать себя. В 80-90-е годы Понаровская радовала зрителей не только своими выступлениями на сцене, но и была участницей телешоу. Она вела телепрограмму о фитнесе, была гостьей в "Вокруг смеха", выступала на шоу "Песня года" и стабильно присутствовала на "Голубом огоньке".

Замужем певица была три раза — впервые она вышла замуж за руководителя "Поющих гитар" Григория Клеймица, но из-за его измен пара быстро распалась. Пережить развод помогла работа и джазовый исполнитель Вэйлэнд Родд, который стал вторым мужем певицы. В 1984 году на свет появился их сын Энтони. Позже они решили удочерить девочку Настю, но дети не сделали семью прочной. Второй муж начал изменять, как и первый, а Настю отдали обратно в детский дом.

В 1986 году Понаровская решилась выйти замуж снова. Третьим мужем Ирины стал ученый Дмитрий Пушкарев, с которым она прожила 11 лет. Однако и этот союз распался, супруг просто не мог выдерживать внимание прессы к жене. До 2008 года звезда блистала на телеэкранах, а потом приостановился карьеру. После очередной неудачи в личной жизни Ирина уехала в Эстонию и занялась благотворительностью.

При этом сама певица на своих мужчин не обижается. По ее словам, умение прощать обиды — это спасение. Певица считает, что женщина способна стать "бабой" только благодаря своей "длинной памяти".

Понаровская рассказала о своей жизни сейчас

Ирина всегда была яркой женщиной, даже в 70 лет она продолжает следить за собой и экспериментировать с образами. Но на сцену возвращается лишь эпизодически, говорит, что ей нравится ее спокойная жизнь. Она совсем не хочет принимать участие в громких скандалах ради создания информационного шума.

Звёзды,Дмитрий Пушкарев,Ирина Понаровская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий