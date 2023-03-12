Что происходит между женщинами Гуфа и его матерью

Не так давно в Сети стали появляться слухи о надвигающемся разводе рэпера Гуфа и его супруги Юлии Королевой. Из соцсетей самих звезд стало ясно, что после скандалов в Тайланде Юлия забрала общую дочь Тину и улетела в Россию.

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Правда, удалось сделать это девушке не сразу, так как рэпер забрал у нее паспорт.

Затем был пост Гуфа в соцсетях о его любви к бывшей жене Айзе, а после – комментарии самой Юлии по поводу всего случившегося.

Супруга рэпера утверждает, что немалую роль в их ссоре сыграла мать Гуфа, у которой, по словам Юлии, есть проблемы с головой. Также девушка призналась, что мать рэпера активно настраивала его против жены и утверждала, что Юле нужны только деньги популярного артиста.

«На протяжении долгого времени эта женщина просто вгоняла его в паранойю: «Ее тебе подсунули! Она хочет заполучить твои богатства! У нее нет родителей! Тина — не твой ребенок... Гони ее к черту, с ней ты будешь несчастлив», — написала Юлия Королева в своем блоге.

Внезапно, на удивление фанатов и подписчиков, в конфликт вмешалась бывшая Гуфа – Айза. Несмотря на явно плохие отношения с нынешней женщиной своего экс-супруга, в этой ситуации Айза встала на сторону Юлии.

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