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5 часов назад

Телеведущая Дана Борисова сбросила больше 6 кг за 6 недель

Мира Маркина

Телеведущая Дана Борисова похудела более чем на шесть килограммов за шесть недель. Результат диеты она показала в социальных сетях.

Борисова выложила видео в облегающем ярко-розовом комбинезоне. По ее словам, за полтора месяца питания по рекомендациям нутрициолога она похудела на 6,6 килограмма. Если раньше масса тела телеведущей весила 63,6 килограмма, то теперь весы показывают число 57.

Дана Борисова отметила, что грамотно выстроенный рацион помог наладить сон и уменьшить количество сигарет, которые она выкуривает, Она также стала меньше принимать лекарств, которые помогают бороться с биполярным расстройством.

Телеведущая Дана Борисова призналась, как долго у нее не было мужчины

В середине января телеведущую обеспокоил ее вес, и она обратилась к специалисту по питанию. Когда первые две недели следования рекомендациям помогли сбросить три килограмма, Дана Борисова решила завершить шестинедельную программу.

В прошлом году телеведущая несколько раз пережила неудачную липосакцию.

Ранее Дана Борисова высказалась об отношениях ее бывшего мужа с дочерью.

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