Бывшая участница группы "Ранетки" рассказала о травле

Певица Нюта, которая заменила в группе "Ранетки" барабанщицу Леру, первое время сталкивалась с травлей от фанатов коллектива. Об этом она рассказала "Газете.ру".

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Нюта пришла в группу, когда ей было 15 лет, и поначалу со слезами выходила на сцену. Когда она появлялась рядом с другими участницами коллектива, зрители скандировали: "Лера!".

Тем не менее, отмечает певица, спустя время можно проработать полученные травмы, проследить, как они повлияли на жизнь. Когда "Ранетки" распались, Нюта обратилась к психологу. По словам девушки, она нередко слышала от специалистов, что в подростковом возрасте тяжело уйти в тень после громкого успеха, сохранив психоэмоциональную стабильность.

Группа "Ранетки" существовала восемь лет и распалась в 2013 году. Нюта выступала в составе коллектива с 2008 года. Сейчас исполнительница строит сольную карьеру и ведет YouTube-блог.