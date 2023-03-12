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3 часа назад

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта опубликовала фото в купальнике без фильтров

Мира Маркина

Анастасия, жена телеведущего Михаила Ширвиндта, выложила фотографии лица и тела, никак их не обработав. Соответствующие публикации появились в ее личном блоге.

Жена Ширвиндта выложила фото в купальнике без фильтров
Фото: СоцсетиСоцсети

Ширвиндт показала лицо без косметики и фильтров, обратила внимание подписчиков на свои мешки под глазами. Она объяснила, что корректировать внешность косметикой ей не хватает сил.

Анастасия также показала, как выглядит в купальнике. Она сделала фото прежде чем пойти "бить личные рекорды" в бассейне. Так блогер поднимает настроение, если недовольна собой.

Соцсети

Супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа и фильтров

Ранее фото Светланы Бондарчук в купальнике опубликовал ее муж.

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