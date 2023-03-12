Жена Ширвиндта выложила фото в купальнике без фильтров

Анастасия, жена телеведущего Михаила Ширвиндта, выложила фотографии лица и тела, никак их не обработав. Соответствующие публикации появились в ее личном блоге.

Фото: Соцсети Соцсети

Ширвиндт показала лицо без косметики и фильтров, обратила внимание подписчиков на свои мешки под глазами. Она объяснила, что корректировать внешность косметикой ей не хватает сил.

Анастасия также показала, как выглядит в купальнике. Она сделала фото прежде чем пойти "бить личные рекорды" в бассейне. Так блогер поднимает настроение, если недовольна собой.

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