Звезда сериала "Барвиха" рассказала о тяжелом разводе

"2021–2022 года вывели меня в состояние пепла… физически, морально и эмоционально. Мой психотерапевт выписал мне антидепрессанты. Я не знала, куда себя деть. Это переходило в физическую боль. У меня были сильные боли в груди, в спине — и ни один врач, ни одно МРТ не могли объяснить, в чем причина", — поделилась актриса.