Звезда сериала "Барвиха" рассказала о тяжелом разводе

Актриса Лянка Грыу рассказала о своих переживаниях после развода с Михаилом Вайнбергом. Звезда сериала "Барвиха" была вынуждена обратиться к специалистом, чтобы пережить травмирующее событие. Об этом сообщает "СтарХит".
По словам актрисы, она тяжело пережила расставание. Пара была в браке в течение 12 лет, и Грыу было сложно решиться на развод.
"2021–2022 года вывели меня в состояние пепла… физически, морально и эмоционально. Мой психотерапевт выписал мне антидепрессанты. Я не знала, куда себя деть. Это переходило в физическую боль. У меня были сильные боли в груди, в спине — и ни один врач, ни одно МРТ не могли объяснить, в чем причина", — поделилась актриса.
Лянка Грыу добавила, что она хорошо знает, что такое депрессия и каково это — "полностью разрушаться внутри".
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