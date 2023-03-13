Сын Стивена Сигала Доминик встречается с моделью из России

У сына актера Стивена Сигала отношения с российской моделью Айрин Даниловой. Фотографии со свидания пары опубликовал StarHit.

Фото: Соцсети Соцсети

По данным издания, Доминика Сигала и его возлюбленную заметили в одном из московских ресторанов. Детали отношений сына американского актера с русскими корнями и российской модели пока неизвестны.

Модель Айрин Данилова — обладательница титула "Краса России", она получила его в 2015 году. Девушка ведет личный блог в соцсетях, но об отношениях с Домиником там не рассказывает.

Стивен Сигал стал гражданином России семь лет назад. Поскольку у актера есть русские корни, он считает страну родной.