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1 час назад

Сын актера Стивена Сигала Доминик встречается с российской моделью Айрин Даниловой

Мира Маркина

У сына актера Стивена Сигала отношения с российской моделью Айрин Даниловой. Фотографии со свидания пары опубликовал StarHit.

Сын Стивена Сигала Доминик встречается с моделью из России
Фото: СоцсетиСоцсети

По данным издания, Доминика Сигала и его возлюбленную заметили в одном из московских ресторанов. Детали отношений сына американского актера с русскими корнями и российской модели пока неизвестны.

Модель Айрин Данилова — обладательница титула "Краса России", она получила его в 2015 году. Девушка ведет личный блог в соцсетях, но об отношениях с Домиником там не рассказывает.

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Стивен Сигал стал гражданином России семь лет назад. Поскольку у актера есть русские корни, он считает страну родной.

Ранее "Рамблер" рассказывал, с кем на самом деле встречается Леонардо Ди Каприо.

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