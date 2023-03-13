В Dolby Theatre в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения статуэток премии «Оскар». Из года в год мероприятие становится центром притяжения голливудских звезд: на этот раз на дорожке собрались Брендан Фрейзер, Кейт Бланшетт, Педро Паскаль и другие знаменитости, многие из которых сегодня вернулись домой с заветной статуэткой. Как прошла церемония, рассказываем в материале «Рамблера».

1/9 Рианна Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Кейт Бланшетт Фото: globallookpress.com 3/9 Мишель Йео Фото: globallookpress.com 4/9 Эндрю Гарфилд Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Педро Паскаль Фото: globallookpress.com 6/9 Сальма Хайек Фото: globallookpress.com 7/9 Кара Делевинь Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Колин Фаррелл Фото: globallookpress.com 9/9 Кит Урбан и Николь Кидман Фото: globallookpress.com

Вышла к фотографам и беременная Рианна, которая незадолго до церемонии эффектно объявила о своем положении во время выступления на Супербоуле 2023. Для выхода в свет она выбрала наряд от бренда Alaïa, который выгодно подчеркнул ее заметно округлившийся животик.

Не обошлось и без происшествий: на красной дорожке (которая на самом деле была цвета шампань) Леди Гага подбежала помочь упавшему фотографу, но вместо благодарностей получила от него похлопывание по бедру (из-за чего заметно расстроилась). Правда, этот инцидент по скандальности вряд ли переплюнет пощечину Уилла Смита, которую он отвесил Крису Року на церемонии вручения «Оскара» в прошлом году. Привлекли к себе внимание и Николь Кидман с Китом Урбаном. Их страстные поцелуи на дорожке мероприятия сделали супругов лучшей парой вечера.