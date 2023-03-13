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1 час назад

Оскар — 2023: приставания к Леди Гаге, поцелуй Кидман и слезы победителей

Мира Маркина

В Dolby Theatre в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения статуэток премии «Оскар». Из года в год мероприятие становится центром притяжения голливудских звезд: на этот раз на дорожке собрались Брендан Фрейзер, Кейт Бланшетт, Педро Паскаль и другие знаменитости, многие из которых сегодня вернулись домой с заветной статуэткой. Как прошла церемония, рассказываем в материале «Рамблера».

1/9 Рианна
Фото: globallookpress.com
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2/9 Кейт Бланшетт
Фото: globallookpress.com
3/9 Мишель Йео
Фото: globallookpress.com
4/9 Эндрю Гарфилд
Фото: globallookpress.com
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5/9 Педро Паскаль
Фото: globallookpress.com
6/9 Сальма Хайек
Фото: globallookpress.com
7/9 Кара Делевинь
Фото: globallookpress.com
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8/9 Колин Фаррелл
Фото: globallookpress.com
9/9 Кит Урбан и Николь Кидман
Фото: globallookpress.com

В этом году мероприятие проходило без традиционной красной дорожки. Организаторы сменили ее на ковер оттенка шампанского, что не помешало звездам блеснуть своими нарядами. Среди гостей были замечены Николь Кидман, Кара Делевинь, Мишель Уильямс, Антонио Бандерас, Кейт Хадсон, Колин Фаррелл, Сальма Хайек, Эндрю Гарфилд, Холли Берри, Мишель Йео, Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джессика Честейн, и другие.

Вышла к фотографам и беременная Рианна, которая незадолго до церемонии эффектно объявила о своем положении во время выступления на Супербоуле 2023. Для выхода в свет она выбрала наряд от бренда Alaïa, который выгодно подчеркнул ее заметно округлившийся животик.

Не обошлось и без происшествий: на красной дорожке (которая на самом деле была цвета шампань) Леди Гага подбежала помочь упавшему фотографу, но вместо благодарностей получила от него похлопывание по бедру (из-за чего заметно расстроилась). Правда, этот инцидент по скандальности вряд ли переплюнет пощечину Уилла Смита, которую он отвесил Крису Року на церемонии вручения «Оскара» в прошлом году. Привлекли к себе внимание и Николь Кидман с Китом Урбаном. Их страстные поцелуи на дорожке мероприятия сделали супругов лучшей парой вечера.

Оскар — 2023: фильмы, о которых сейчас говорят все

Что касается самой церемонии – она выдалась богатой на эмоции! Так, например, на трогательных речах Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куана, которые забрали статуэтки за роли второго плана в фильме «Все и везде и сразу», зрители, кажется, были готовы расплакаться вместе с лауреатами.

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