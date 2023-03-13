Российские звезды, которые не скрывают, что обращались к психиатрам

Еще несколько лет назад многие люди скрывали тот факт, что обращаются к услугам психологов и психиатров, так как это считалось зазорным. Сейчас звезды открыто говорят о своих проблемах и о терапии, так как это стало нормой.

Фото: Кадр из фильма "Брат" Кадр из фильма "Брат"

О звездах российского шоу-бизнеса, которые открыто говорят о своих психических недугах — в материале “Рамблера”.

Виктор Сухоруков

Известный актер театра и кино боролся с алкогольной зависимостью. Он лежал в специализированной клинике с диагнозом металкогольный психоз, который в народе называют “белая горячка”.

Сам актер признался, что начал страдать алкогольной зависимостью после того, как снялся в фильме “Про уродов и людей”. Сухоруков настолько вжился в роль, что она начала давить на него эмоционально. В результате он начал страдать алкоголизмом и выпивать на съемочной площадке.

Ирина Дубцова

Певица переживала серьезные эмоциональные потрясения, результатом которых стал невроз. Тогда она была в отношениях со стоматологом Тиграном Мальянцем. Отношения длились два года, но были психологически сложными для звезды.

Дело в том, что бывшая жена возлюбленного не хотела уступать его другой женщине. Сам он никак не мог завершить свой развод, и Дубцовой начали поступать угрозы от экс-супруги. Они спровоцировали невроз у звезды, который пришлось лечить с помощью специалистов.

Лолита Милявская

Певица рассказывала, что в начале нулевых попадала в психиатрическую больницу с переутомлением. Она призналась, что была истощена настолько, что у нее не было сил, и первые две недели она просто спала.

Тогда врачи помогли ей восстановиться и сейчас она не пренебрегает услугами специалистов, если чувствует, что ей необходим отдых.