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1 час назад

«Закончились силы жить дальше»: Гоар Аветисян рассказала об операции

Мария Кимакович

Визажистка Гоар Аветисян, как известно, не является противницей пластических операций. Она уже прибегала к помощи хирургов в погоне за идеальными формами.

«Закончились силы жить дальше»: Гоар — об уменьшении груди
Фото: СоцсетиСоцсети

Теперь же Гоар решилась на операцию по уменьшению груди. После процедуры визажистка вышла в соцсети и рассказала о своем состоянии.

Аветисян пожаловалась на то, что очень плохо чувствует себя после наркоза.

«Будто закончились силы жить», — сказала Гоар.

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Кроме того, Аветисян отметила, что ежедневно ей ставят капельницы, а также врачи назначили ей не менее семи сеансов барокамеры.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что не ходит к косметологу.

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