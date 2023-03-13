«Закончились силы жить дальше»: Гоар — об уменьшении груди

Визажистка Гоар Аветисян, как известно, не является противницей пластических операций. Она уже прибегала к помощи хирургов в погоне за идеальными формами.
Теперь же Гоар решилась на операцию по уменьшению груди. После процедуры визажистка вышла в соцсети и рассказала о своем состоянии.
Аветисян пожаловалась на то, что очень плохо чувствует себя после наркоза.
«Будто закончились силы жить», — сказала Гоар.
Кроме того, Аветисян отметила, что ежедневно ей ставят капельницы, а также врачи назначили ей не менее семи сеансов барокамеры.