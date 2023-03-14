Розенбаума экстренно прооперировали в Красноярске

Telegram-канал "112" сообщил об экстренной госпитализации Александра Розенбаума в одну из больниц Красноярска.

Розенбаум находился в Красноярске в рамках гастрольного тура. Накануне исполнитель пожаловался на боль в ноге. В процессе обследования врачи обнаружили у Александра Яковлевича тромб. Звезду срочно прооперировали. Сообщается, что операция прошла успешно.