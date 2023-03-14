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4 часа назад

Певца Александра Розенбаума срочно прооперировали в Красноярске

Мира Маркина

Telegram-канал "112" сообщил об экстренной госпитализации Александра Розенбаума в одну из больниц Красноярска.

Розенбаума экстренно прооперировали в Красноярске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Розенбаум находился в Красноярске в рамках гастрольного тура. Накануне исполнитель пожаловался на боль в ноге. В процессе обследования врачи обнаружили у Александра Яковлевича тромб. Звезду срочно прооперировали. Сообщается, что операция прошла успешно.

Врач назвал неожиданный симптом тромбоза крупных сосудов

Пока музыкант находится под наблюдением медиков в отделении сосудистой хирургии.

Ранее мы рассказывали о состоянии овдовевшей Дарьи Донцовой.

Звёзды,Александр Розенбаум,Дарья Донцова,
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