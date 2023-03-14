Российская актриса Агата Муцениеце стала модератором дискуссии о правах женщин, состоявшейся в рамках проекта Skillbox. Взяв слово, знаменитость решила поставить точку в споре о выборе между браком и карьерой, пишет СтарХит.

Муцениеце подчеркнула, что женское счастье зависит не только от романтических отношений. По мнению звезды, чтобы чувствовать себя самореализовавшейся и полноценной, необязательно выходить замуж.

«Хотя я чувствую себя успешной женщиной, востребованной и так далее. Но все продолжают давить, что если нет семьи, то нет счастья», — посетовала актриса.

Напомним, до 2020 года Агата Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным. Когда брак распался, актриса взяла воспитание сына Тимофея и дочери Мии от Павла на себя. По словам артистки, ей удалось найти баланс между развитием карьеры и семейными отношениями.