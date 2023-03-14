Голливудский актер Том Круз пропустил 95-ю церемонию вручения Оскара, пишет Daily Mail. Причина оказалась неожиданной.
Фильм с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик» был номинирован в шести категориях. Однако актер предпочел не приезжать в Лос-Анджелес. Журналистам таблоида источник из близкого окружения Круза сообщил, что такое решение Том принял из-за бывшей жены – Николь Кидман.
«Тома там не было, потому что там была она, и он не хотел стычек», — объяснил инсайдер, чье имя остается неизвестным.
Напомним, актеры были женаты 11 лет и окончательно расстались в 2001 году.
Экс-супруга Тома Круза не стала отказывать себе в удовольствии и посетила церемонию. На ковровой дорожке 55-летняя Николь появилась в сопровождении мужа, музыканта Кита Урбана.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что известно об оскароносной актрисе Мишель Йео.