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1 час назад

Daily Mail: Том Круз не поехал на Оскар, чтобы не встречаться с Николь Кидман

Мира Маркина

Голливудский актер Том Круз пропустил 95-ю церемонию вручения Оскара, пишет Daily Mail. Причина оказалась неожиданной.

Фильм с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик» был номинирован в шести категориях. Однако актер предпочел не приезжать в Лос-Анджелес. Журналистам таблоида источник из близкого окружения Круза сообщил, что такое решение Том принял из-за бывшей жены – Николь Кидман.

«Тома там не было, потому что там была она, и он не хотел стычек», — объяснил инсайдер, чье имя остается неизвестным.

Напомним, актеры были женаты 11 лет и окончательно расстались в 2001 году.

Экс-супруга Тома Круза не стала отказывать себе в удовольствии и посетила церемонию. На ковровой дорожке 55-летняя Николь появилась в сопровождении мужа, музыканта Кита Урбана.

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Ранее «Рамблер» рассказывал, что известно об оскароносной актрисе Мишель Йео.

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